Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин глубоко ошибается, если считает, что война не придет на территорию страны-агрессора. Такое мнение он высказал по поводу действий РДК и легиона “Свобода России”.

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Путин ошибается

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российскому диктатору не стоит сомневаться в том, что война затронет и его государство. По его словам, сейчас в России наблюдается очень простая ситуация.

Он отметил, что россияне имеют право пойти и проголосовать на своих выборах, что они и делают. Однако он добавил, что Путину не стоит быть слишком самоуверенным.

Я хочу сказать, что если Путин считал, что война не придет на территории России, он глубоко ошибается. Она придет и придет довольно далеко. И если сегодня они уже начинают страдать на расстоянии 800-900 километров, то, поверьте, в ближайшее время это уже будет тысячи километров,

– отметил Данилов.

Чиновник подчеркнул, что Украина не даст "спокойно жить этой твари" до тех пор, пока он не уберется с нашей территории.

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