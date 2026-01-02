Как это решение повлияет на работу аппарата Президента и не ослабит ли ГУР эксклюзивно для 24 Канала прокомментировал политолог Игорь Рейтерович.

Смотрите также У Зеленского ответили, согласился ли Буданов стать новым руководителем Офиса президента

Рейтерович считает, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса Президента вряд ли приведет к существенному ослаблению ГУР. В разведке сформирована профессиональная команда, способная обеспечить стабильную работу даже без непосредственного руководства Буданова.

В то же время он не исключает, что на переходном этапе Буданов может сохранять определенное неформальное влияние на отдельные процессы.

По поводу ослабления ГУР есть определенные вопросы, но там работает достаточно много профессиональных людей, поэтому особо больших изменений не произойдет,

– добавил аналитик.

Офис Президента ждут изменения

Говоря об Офисе Президента, Рейтерович отмечает: предыдущую модель управления ждут изменения, ведь Буданов является самостоятельной фигурой с собственным видением.

По поводу работы Офиса Президента, здесь много очень вопросов возникает. Эти вопросы пока без ответа. Очевидно, что Буданов – это достаточно самостоятельная фигура. Систему, которую построил Ермак, как минимум ждет трансформация. Какой она будет, публичной или непубличной, пока сложно сказать,

– добавил Рейтерович.

Он также обращает внимание на высокий уровень доверия к Буданову среди украинцев. По его мнению, это дает новому руководителю ОП возможность работать более открыто и налаживать коммуникацию без использования теневых механизмов.

На первом этапе ему не нужно применять неформальные механизмы - он может достигать результата публично.

В общем, считает эксперт, назначение Буданова имеет двойной характер: это и попытка перезагрузить работу Офиса Президента, и сигнал обществу о кадровых изменениях.

Это одновременно попытка изменить систему и сигнал для общества, ведь Буданов - фигура, которая вызывает значительно меньше вопросов,

– резюмировал политолог.

Что известно о смене главы Офиса Президента?