Окупанти намагаються скористатись густим туманом, щоб просунутись у північну частину Покровська. Про це пише 24 Канал із посиланням на угруповання військ "Схід".
Яка ситуація на Покровському напрямку 9 грудня?
У командуванні УВ "Схід" повідомили про активізацію штурмових дій у Покровську. Наразі у місті тривають інтенсивні бої та зачистка диверсійно-штурмових груп. Українські захисники стримують атаки противника та намагаються перешкоджати його спробам закріпитись у місті.
За останню добу підрозділи Сил оборони УВ "Схід" зупинили 68 штурмів, зокрема 43 – на Покровському напрямку. Ворог намагався прорватись у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.
Де намагався просунутись ворог: дивіться на карті
Попередньо, у цих боях українські військові знешкодили 84 окупанти, з них 48 — безповоротно.
У зоні відповідальності УВ "Схід" російська армія продовжує зазнавати найбільших втрат. Лише за минулу добу захисники ліквідували 324 окупантів. Також знищено 1 193 ворожих дронів різних типів та 47 одиниць озброєння й техніки.
За інформацією ЗСУ, Сили оборони працюють не лише по піхоті противника, а й цілеспрямовано нищать операторів російських БпЛА. За добу українці уразили 28 розрахунків БпАК – це суттєво знижує інтенсивність дронових атак ворога.
Що відомо про сусідній Мирноград?
Особливо складною ситуація залишається в районі Мирнограда. Росіяни активно застосовують по місту КАБи та продовжують проводити штурми, намагаючись вийти на південно-східні околиці міста. Водночас українські військові стійко тримають оборону, знищуючи штурмові групи противника усією доступною зброєю вогневого ураження.
Сили оборони організовують додаткові маршрути логістичного забезпечення в напрямку Покровська та Мирнограда, щоб гарантувати підвезення боєприпасів, техніки, провізії та вчасну евакуацію поранених.
Чи є у росіян успіхи на Покровському напрямку?
За даними ISW, ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою та найважчою. Росіяни змогли просунутись вперед.
Геолокаційні кадри показують, що окупанти змістили свої позиції вперед у північно-західній частині Родинського (північ від Покровська). Однак аналітики зазначають, що цей населений пункт залишається спірним, а контроль над ним швидко змінюється.
Також відомо про рух ворога уздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ – Мирноград у південно-західній частині Рівного (північний схід від Покровська).
За інформацією ЗМІ, росіянам вдалось захопити Лисівку та Сухий Яр, після того, як українські підрозділи відійшли з цих позицій.