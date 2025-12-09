Як наслідок, українське військо потребує більшої кількість резервів. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що складною ситуація зараз є на Півдні країни.
Що дозволило росіянам різко прискорити наступ?
На думку військового оглядача, пришвидшення темпів просування російських загарбників в Україні пов'язане з відсутністю достатньої кількості резервів у Збройних Силах України на лінії фронту. Як наслідок, українські військові не мають щільної лінії оборони. Зокрема, це чітко демонструє Гуляйпільський напрямок.
Минулого року були місяці з більшим або меншим просуванням. Важливо, щоб така тенденція закінчилась. Україна має залучити додаткові сили та підвищити ефективність оборони, щоб російський наступ в такому темпі не продовжувався,
– наголосив він.
Шарп припустив, що водночас окупанти не докладали для ефективності наступу якісь додаткові зусилля. Цілі наступу ворога незмінні – в певний період часу конкретний напрямок, де росіяни бачать слабкі місця, стає пріоритетним.
Де тисне ворог на фронті?
- На Покровському напрямку окупанти просунулись у північно-західній частині Родинського (північ від Покровська). Російські сили захопили Лисівку та Сухий Яр після відведення з них українських підрозділів.
- Крім того, ворог перекидає живу силу та боєкомплекти через Маріуполь у бік Донеччини – в район Покровська та Мирнограда.
- Минулого тижня росіянам вдалося просунутися біля села Ступочки та в районі Клебан-Бицького водосховища, що неподалік Костянтинівки. Ворог не покидає спроб просунутись в самий населений пункт.