Как следствие, украинское войско нуждается в большем количестве резервов. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что сложной ситуация сейчас является на Юге страны.

Что позволило россиянам резко ускорить наступление?

По мнению военного обозревателя, ускорение темпов продвижения российских захватчиков в Украине связано с отсутствием достаточного количества резервов в Вооруженных Силах Украины на линии фронта. Как следствие, украинские военные не имеют плотной линии обороны. В частности, это четко демонстрирует Гуляйпольское направление.

В прошлом году были месяцы с большим или меньшим продвижением. Важно, чтобы такая тенденция закончилась. Украина должна привлечь дополнительные силы и повысить эффективность обороны, чтобы российское наступление в таком темпе не продолжалось,

– подчеркнул он.

Шарп предположил, что в то же время оккупанты не прилагали для эффективности наступления какие-то дополнительные усилия. Цели наступления врага неизменны – в определенный период времени конкретное направление, где россияне видят слабые места, становится приоритетным.

Где давит враг на фронте?