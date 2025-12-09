Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що на нас ще очікує велика кількість переговорних раундів. Малоймовірно, що цього року буде підписана мирна угода.

Як завершиться цьогорічний мирний процес?

Дональд Трамп заявив, що Росія підтримала мирну пропозицію США, а Володимир Зеленський, нібито, навіть не ознайомився з документом. За словами військовослужбовця, це неправда. Однак наразі важко уявити текст мирної угоди, який би підходив і Україні, і Росії.

Тим часом Кіт Келлог, спецпредставник США щодо питань в Україні, нещодавно заявив, що "ми вже близькі до фінішу", але є два складні питання. Мовиться про контроль над Донецькою областю та Запорізькою АЕС. На думку Сазонова, Донеччина справді стала "каменем", у який все впирається, водночас питання Запорізької АЕС стосується виключно технічних моментів. Цей пункт могли додати спеціально на противагу.

Тим часом Кремль вимагає, щоб Україна віддала Донеччину та погрожує забрати її силою. Однак Київ на це не погоджується.

Тому нас чекає не підписання мирної угоди, а ще багато раундів переговорів, розбавлені істериками Білого дому. Для мирної угоди ми чекаємо двох подій: або впаде російська економіка, що буде загрозою для російського режиму, який не зможе продовжувати війну, або впаде наш фронт. Перший сценарій для мене реалістичніший,

– наголосив він.

Що відомо про переговори щодо закінчення війни?