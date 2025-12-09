Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 8 грудня, пише 24 Канал.

Що Президент каже про мирний план щодо України?

Володимир Зеленський розповів про головну відповідь на гарантії безпеки: на що будуть готові партнери, якщо Росія почне агресію знову після закінчення війни? На його думку, це має бути "в серці" гарантій безпеки для України.

Є невеличкий прогрес у бік можливого, потенційного завершення війни,

– підкреслив Президент.

Він зазначив, що мирний план може бути готовий вже 9 грудня ввечері. "Ми ще раз на нього подивимося та відправимо Сполученим Штатам Америки, – сказав український політик.

Що відомо про переговори в Лондоні?