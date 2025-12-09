Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 8 декабря, пишет 24 Канал.

Что Президент говорит о мирном плане в отношении Украины?

Владимир Зеленский рассказал о главном ответе на гарантии безопасности: на что будут готовы партнеры, если Россия начнет агрессию снова после окончания войны? По его мнению, это должно быть "в сердце" гарантий безопасности для Украины.

Есть небольшой прогресс в сторону возможного, потенциального завершения войны,

– подчеркнул Президент.

Он отметил, что мирный план может быть готов уже 9 декабря вечером. "Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки, – сказал украинский политик.

Что известно о переговорах в Лондоне?