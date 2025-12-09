Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 8 декабря, пишет 24 Канал.
Что Президент говорит о мирном плане в отношении Украины?
Владимир Зеленский рассказал о главном ответе на гарантии безопасности: на что будут готовы партнеры, если Россия начнет агрессию снова после окончания войны? По его мнению, это должно быть "в сердце" гарантий безопасности для Украины.
Есть небольшой прогресс в сторону возможного, потенциального завершения войны,
– подчеркнул Президент.
Он отметил, что мирный план может быть готов уже 9 декабря вечером. "Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки, – сказал украинский политик.
Что известно о переговорах в Лондоне?
Кроме того, Зеленский рассказал, что 8 декабря в Лондоне состоялась хорошая встреча. Президент провел переговоры с Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцом и Киром Стармером.
По словам украинского политика, стороны подробно обсудили совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги.
Источник из Елисейского дворца сообщил журналистам, что встреча в Лондоне "позволила продолжить совместную работу" над американским мирным планом и над тем, какую роль в нем может сыграть Европа.