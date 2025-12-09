Оккупанты пытаются воспользоваться густым туманом, чтобы продвинуться в северную часть Покровска. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на группировку войск "Восток".

Какова ситуация на Покровском направлении 9 декабря?

В командовании УВ "Восток" сообщили, об активизации штурмовых действий в Покровске. Сейчас в городе продолжаются интенсивные бои и зачистка диверсионно-штурмовых групп. Украинские защитники сдерживают атаки противника и пытаются препятствовать его попыткам закрепиться в городе.

За последние сутки подразделения Сил обороны УВ "Восток" остановили 68 штурмов, в частности 43 – на Покровском направлении. Враг пытался прорваться в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Где пытался продвинуться враг: смотрите на карте

Предварительно, в этих боях украинские военные обезвредили 84 оккупанта, из них 48 - безвозвратно.

В зоне ответственности УВ "Восток" российская армия продолжает нести наибольшие потери. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 324 оккупантов. Также уничтожено 1 193 вражеских дронов различных типов и 47 единиц вооружения и техники.

По информации ВСУ, Силы обороны работают не только по пехоте противника, но и целенаправленно уничтожают операторов российских БпЛА. За сутки украинцы поразили 28 расчетов БпАК – это существенно снижает интенсивность дроновых атак врага.

Что известно о соседнем Мирнограде?

Особенно сложной ситуация остается в районе Мирнограда. Россияне активно применяют по городу КАБы и продолжают проводить штурмы, пытаясь выйти на юго-восточные окраины города. В то же время украинские военные стойко держат оборону, уничтожая штурмовые группы противника всем доступным оружием огневого поражения.

Силы обороны организуют дополнительные маршруты логистического обеспечения в направлении Покровска и Мирнограда, чтобы гарантировать подвоз боеприпасов, техники, провизии и своевременную эвакуацию раненых.

Есть ли у россиян успехи на Покровском направлении?