Росія щодня демонструє свою справжню натуру. Уже багато років дії держави-агресорки є міжнародними та воєнними злочинами – терор, викрадення дітей, застосування заборонених видів озброєння… Цей список, на жаль, можна продовжувати довго. Один з цих злочинів – викрадення українського зерна. За різними підрахунками, загальна вартість збитків від цього може сягати 6,4 мільярда доларів. За період повномасштабного вторгнення Росія могла зібрати та вивезти від 10 до 15 мільйонів тонн пшениці — це колосальні обсяги. Для порівняння, усією Румунією, яка є однією з найбільших аграрних країн Європейського Союзу, у 2022 році було зібрано приблизно 9 мільйонів тонн пшениці. Тож обсяги, які РФ вивезла з українських земель, перевищують або дорівнюють річному врожаю великої європейської держави.

Журналісти 24 Каналу отримали дані зі зламаної пошти однієї з російських компаній, що займаються продажем українського зерна, а також документи, які вказують на те, що частина зерна в російських портах – українська. У цьому розслідуванні ви дізнаєтесь про російські компанії та кораблі, які беруть участь у викрадені нашого врожаю з тимчасово окупованих територій, а також про іноземні фірми, які закривають очі на походження товару і допомагають цим Росії.

Текст англійською мовою доступний за посиланням.

Тіньовий експорт: як зерно з ТОТ стає "російським" у портах Кавказу та Темрюка

Завдяки документу, який опинився у розпорядженні редакції 24 Каналу, стає очевидним один із ключових механізмів вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Скриншот документу / 24 Канал

Згідно з матеріалами так званого кримінального провадження, у 2023 – 2024 роках "Государствєнноє Унітарноє Прєдпріятіє Запорожской Області "Бердянскій морской торговий порт"" активно займалося перевалкою зернових та олійних культур, які надалі транспортувалися до портів Кавказ, Темрюк і Керч. Сукупний прибуток підприємства від цієї діяльності склав понад 168 мільйонів рублів. Серед основних вантажовідправників – так званий "Государственний зерновой оператор" і сумнівна структура під назвою "ООО "Кристалл-2019"", яка до 2023 року фактично не вела жодної господарської діяльності.

Порти Кавказ і Темрюк, на які спрямовується основний потік зерна з Бердянська, використовуються як транзитні хаби. Через них зерно з тимчасово окупованих територій потрапляє на міжнародний ринок уже під виглядом "російського". У такий спосіб країни-імпортери, часто несвідомо, стають співучасниками легалізації краденого українського аграрного ресурсу.



Інфографіка шляхів поставок викраденого українського зерна / 24 Канал

Цей випадок з розслідуванням – найімовірніше лише верхівка айсберга. На підставі аналізу наданих матеріалів та загального контексту функціонування логістичних схем на тимчасово окупованих територіях можна припустити, що перевезення зерна з ТОТ до портів Кавказ і Темрюк не поодинокий інцидент, а частина масштабної системної операції.

Схоже, що дана справа отримала розголос лише тому, що одна зі сторін, ймовірно, не поділилася прибутками з місцевою філією ФСБ – структури, яка фактично координує та контролює всі процеси на окупованих територіях. Подібні ситуації вже неодноразово ставали підґрунтям для відкриття кримінальних справ у Росії не для покарання за злочин, а для перерозподілу тіньових потоків доходів.

Можна з великою ймовірністю стверджувати, що існують й інші компанії, подібні до "Кристалл-2019", які також залучені в незаконному транспортуванні викраденого зерна з окупованих українських територій до російських портів. Ці фірми можуть бути зареєстровані як в Росії, так і на ТОТ, і використовуються як "прокладки" для маскування походження аграрної продукції. Завдяки цьому зерно, фактично викрадене в українських аграріїв, опиняється на міжнародному ринку з російськими сертифікатами.

Наша редакція змогла встановити кораблі, які заходили до порту в тимчасово окупованому Бердянську та вивозили український врожай, а також частину їхнього екіпажу.

Нижче Ви можете побачити відповідні документи та список кораблів з членами їхніх команд:

Список кораблів, які викрадають українське зерно / 24 Канал



Фото документів зі списками екіпажів кораблів / 24 Канал

У доступних нам документах була деталь щодо маршруту корабля "KAPITAN YAKOVLEV". В одному зведенні порт призначення вказувався Кіпр, в наступному вже Темрюк. Журналістка Катерина Яресько писала про цей інцидент, який знайшов ще й документальне підтвердження серед наших джерел. Цікаво, що в Темрюку росіяни навіть не дозавантажили судно, кількість пшениці лишилась та сама.



Фото документа зі списком кораблів / 24 Канал



Фото документа зі списком кораблів / 24 Канал

Туреччина та Ізраїль – покупці краденого українського зерна?

ТОВ "Агро-Тема", російська компанія, яка займається торгівлею агропродукцією, в основному зерном, і на диво фірму створили не у період повномасштабної війни. Тобто стабільно з 2014 року вона нарощувала свої спроможності та експортувала багато пшениці. Чому вона нас так зацікавила? ТОВ "Агро-Тема" є частиною механізму привласнення Росією українського врожаю, посередником, що продає зерно з ТОТ. Згідно зі звітністю, що надається кожного року, збільшила свої прибутки на 100% у 2022 році та на 355% у 2023 році.



Скриншот статистики компанії "Агро-Тема" за 2022 рік / Чеко.ру



Скриншот статистики компанії "Агро-Тема" за 2023 рік/ Чеко.ру

Всі відправлення зерна компанії "Агро-Тема" відбуваються з російського порту Темрюк. Цей порт, як ми вказували раніше, часто використовується як хаб для вивезення краденого українського врожаю.

Також за інформацією з наших джерел, власник компанії, Темукуєв Керим Кайсинович, має зв'язки з колаборантом та гауляйтером Євгеном Балицьким, який курує та контролює все, що відбувається на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

У цілому, нічого нового, ще одна компанія та її власник, причетні до розкрадання українського зерна. Але ж є країни, які купують українське зерно в росіян, таким чином спонсоруючи продовження війни та нормалізують процес викрадення. Однією з таких країн є Туреччина. Нижче можете побачити контракт, за яким турецька компанія закуповує зерно у "Агро-Тема", а також судно, яке повезе це зерно до порту в Туреччині – POLA VARVARA, на яке накладено санкції з боку США.



Скриншот контракту "Агро-Тема" та турецької компанії / 24 Канал



Наступний контракт, який ми візьмемо до прикладу, заключений між "Агро-Тема" та ізраїльською філією американської компанії Archer-Daniels-Midland Company, скорочено ADM, на постачання зерна з порту Темрюк, Росія в порт Хайфи, Ізраїль.



Скриншот контракту "Агро-Тема" та ізраїльської філії компанії ADM / 24 Канал

На цей раз судно, яке везе зерно, PETROTRANS-5901, не входить у санкційні списки. Це дуже дивно, адже його брат, PETROTRANS-5902, вже там. Два судна пов’язані з АТ "ДТЛК" та його генеральним директором Дітріхом Євгенієм Івановичем, але на одне судно накладені обмеження з боку США через цю причину, а на інше ні. Вважаємо, що нашим органам, які відповідають за санкційну політику, варто звернути на це увагу.

Повернемось до ADM – ця компанія закуповує зерно також і в Україні та має тут представництво. Ми звернулись до офісів ADM, і в США, і в Ізраїлі. Відповідь нам надали лише перші. Хоч в запиті ми вказували на зміни в статистиці прибутків та зв’язок з гауляйтером Запорізької області Євгеном Балицьким, представники відповіли, що не мають підстав вважати зерно викраденим з Криму, враховуючи внутрішню програму перевірки компанії. До чого тут саме тимчасово окупований півострів – ми не можемо сказати напевне. Лише припускаємо, що в компанії не бачать різниці між тимчасово окупованою частиною Запорізької області та Кримом.



Скриншот відповіді компанії ADM на наш запит / 24 Канал

Тріумвірат компаній – одна мета: допомога в продажі викраденого врожаю

Українське зерно росіянам потрібно не лише викрасти та продати, але й транспортувати його до портів, завантажити на кораблі та відправити це все у подорож до місця призначення. Цим займається трійка російських компаній – ТОВ "МА "ФЛАГМАН", ТОВ "ВИКТОРИЯ", ТОВ "КАТРАН".

Як можемо бачити з минулого контракту між ізраїльською філією ADM та "Агро-Тема" доставка відбувається судном PETROTRANS-5901. Агент, який це забезпечує, – ТОВ "МА "ФЛАГМАН".



Скриншот рахунку зі зламаної пошти / 24 Канал

Інший контракт пов’язаний з Агро-Тема і вже послуги навантаження надає ТОВ "КАТРАН".



Скриншот акту зі зламаної пошти / 24 Канал

І ще один контракт, але вже на продаж зерна компанією ТОВ "ВИКТОРИЯ".



Скриншот контракту зі зламаної пошти / 24 Канал

Всі вони допомагають з логістикою і продажем, а значить є співучасниками викрадення українського зерна. І всі три компанії засновані однією особою – Фроловою Ларисою Вікторівною 11.09.1967 року народження, ІПН – 230804997365.



Фото Фролової Лариси / Телеграм Лариси Фролової

Її колишній чоловік, Квічідзе Гія Георгійович, теж бере участь в угодах зі своєсвоєю агрокомпанієюОТРАСТ (ОГРН 1047796012725). Його бізнес також неймовірно зріс після повномасштабного вторгнення. Чистий прибуток у 2023 році збільшився на 897%.



Скриншот статистики компанії ЕВРОТРАСТ / Чеко.ру

Можемо припустити, що він і керує іншими компаніями Фролової, адже у всіх листах пов’язаних з її трійкою фірм Фролова Лариса навіть не фігурує, а копія обов’язково з'являється у Квічідзе.

Зернові пірати: імена суден, що вивозять українське зерно

Завдяки даним зі зламаної пошти однієї з компаній, ми можемо ідентифікувати судна, які використовувались, зокрема, для перевезення зерна компанії Агро-Тема, а значить українського зерна.



Список кораблів, які викрадають українське зерно / 24 Канал

Скриншоти з пошти, де вказані назви кораблів / 24 Канал

Судно FEDOR з цього списку, якраз спеціалізується на викраденні українського зерна. ОNIX та LAZURITE також вже неодноразово були помічені у цьому злочині. POLA HARITA та POLA VARVARA як вказано на порталі War & Sanctions від ГУР МО перебуває під санкціями внаслідок участі в "енергетичних проектах". По факту це через належність судна до підсанкційної компанії ТОВ "Пола Райз", що не виключає того факту, що вони залучені до викрадення нашого врожаю з ТОТ. Всі інші судна раніше не фігурували у розслідуваннях чи санкційних списках.

Викрадене зерно, продана мораль: яка співучасть світу у злочині Росії?

Крадіжка українського зерна – це злагоджена схема, де задіяні і логістика, і великі міжнародні компанії. Кожен учасник у цьому ланцюгу допомагає Росії перетворити воєнний злочин на прибутковий бізнес. Судна зі зміненими маршрутами, контракти через посередників, закриті очі покупців – усе це створює видимість легальності для очевидного злочину.



Те, що до цього процесу залучені компанії з Туреччини, Ізраїлю та США, ще раз підкреслює: моральність і дотримання міжнародного права часто поступаються перед фінансовими інтересами. Такі дії не лише підживлюють російську військову машину, а й підривають довіру до світової системи безпеки та торгівлі.



Сьогодні важливо пам’ятати: кожен контракт із викраденим українським зерном – це цеглина в стіні безкарності агресора. І від того, наскільки активно українські та міжнародні органи будуть протидіяти цій злочинній схемі, залежить не тільки справедливість для України, а й майбутнє світового порядку. Українське зерно має годувати світ, а не ставати інструментом війни.