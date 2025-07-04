Про це в етері 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, додавши, що росіяни зупиняли транспорт, а також перекривали й пішохідний прохід, пропускали тільки тих, хто мав місцеву реєстрацію, тобто саме в тому мікрорайоні, де розташований порт.

Дивіться також "На ротацію": у окупований Маріуполь прибула колона вантажівок з чеченцями

Противник змушений змінювати логістику

Це, зі слів Андрющенка, перший факт, коли окупанти наважилися транспортувати вантаж військового призначення в порт Маріуполя і потім вивозити його звідти. Він зазначив, що такого за весь період війни ще не було. Це, на його думку, пов'язано з успіхом українських Сил оборони на Запорізькому напрямку по ліквідації потягів та часткового взяття під контроль залізниці.

Тому росіяни змушені змінювати свою логістику, переносити її певною мірою в Маріупольський порт. Наскільки це буде системно – покаже час, але, як зауважив Андрющенко, це не дуже втішний факт.

До цього єдиний раз було використання військового Маріупольського порту, при чому безпосередньо морський транспорт не був залучений, тоді росіяни просто використовували порт як стоянку, розбили тут полігон, де тренувалися кадирівці,

– нагадав Андрющенко.

У 2023 році Сили оборони завдали удару далекобійною зброєю, після того росіяни не наважувалися тримати військові вантажі в порту Маріуполя. Зараз, зі слів керівника "Центру вивчення окупації" вони змушені до цього вдатися.

"З іншого боку це означає, що якщо російська логістика перебудується, ворог зможе її значно ефективніше використовувати. Адже в порт можна завозити будь-що і протягом години вантаж опиниться на території комбінату імені Ілліча, а там знайти й дістати його буде дуже складно", – пояснив Андрющенко.

Він додав, що росіяни вивозили з окупованого ними порту військову бронетехніку (БМП, танки). Цей вантаж ворог спрямував на Запорізький напрямок фронту. Останні тижні, як підсумував Андрющенко, саме туди противник транспортує великий обсяг засобів.