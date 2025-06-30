Про це у понеділок, 30 червня, розповів колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрющенко Time.

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У Маріуполь прибула колона з чеченцями

За словами Петра Андрющенка, техніка прибула до Маріуполя напередодні. Згідно з інформацією джерел, чеченські підрозділи найближчим часом планують перекинути до Запорізької області – йдеться про напрямки Енергодара, Мелітополя та Василівки, де вони мають замінити інші частини в рамках ротації.

Андрющенко підкреслив, що це найбільше зафіксоване скупчення чеченських формувань у місті з 2023 року.

Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста,

– наголосив Петро Андрющенко.



Колона чечнців у Маріуполі / Фото: Андрющенко Time



Чеченці в Маріуполі / Фото: Андрющенко Time