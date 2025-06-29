Днями було помічено велике переміщення сил противника через Маріуполь у бік Запоріжжя. Близько 7 платформ з бронетехнікою, зокрема танками. Понад 40 вантажівок з живою силою та БК, передає 24 Канал.

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Навіщо окупантам Кам'янське

В ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що упродовж кількох днів поспіль загарбники намагаються захопити населений пункт Кам'янське Запорізької області. Вони хочуть прорвати українську оборону і вийти на правий берег річки Янчекрак.

Наразі спроби окупантів є безуспішними. Втрат позицій нашими захисниками недопущено.

Кам'янське є важливим плацдармом, розташованим на на автомобільній трасі Сімферополь-Харків та панівній висоті.

У разі захоплення цього населеного пункту, противник зможе завдавати вогневого ураження з далекобійних артилерійських систем по Степногірську і діставати до південних околиць Запоріжжя.