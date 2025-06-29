На днях было замечено большое перемещение сил противника через Мариуполь в сторону Запорожья. Около 7 платформ с бронетехникой, в частности танками. Более 40 грузовиков с живой силой и БК, передает 24 Канал.

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Зачем оккупантам Каменское

В эфире телемарафона представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что на протяжении нескольких дней подряд захватчики пытаются захватить населенный пункт Каменское Запорожской области. Они хотят прорвать украинскую оборону и выйти на правый берег реки Янчекрак.

Пока попытки оккупантов безуспешные. Потерь позиций нашими защитниками недопущено.

Каменское является важным плацдармом, расположенным на на автомобильной трассе Симферополь-Харьков и господствующей высоте.

В случае захвата этого населенного пункта, противник сможет наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем по Степногорску и доставать до южных окраин Запорожья.