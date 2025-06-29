Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Изменения фронта в Запорожье на карте боевых действий

Так, российской армии удалось продвинуться в Малиновке, что на Гуляйпольском направлении.

Что происходит возле Малиновки: смотрите карту

Заметим, что за прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений. Из них на Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки вражеских войск именно вблизи Малиновки. Самое горячее направление – традиционно Покровское.

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Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказывал, что враг пытается иногда атаковать на Ореховском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области, чтобы найти "щель" в украинской обороне. Однако большинство атак в регионе происходит на Новопавловском направлении – оккупанты стремятся ближе подобраться к Покровску.