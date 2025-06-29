Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, сейчас у врага приоритетное направление – Новопавловское в Донецкой области. Так они хотят подобраться ближе к Покровску. У врага есть определенное накопление техники, которую он, вероятно, применит на этом участке фронта.

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Какова ситуация в Запорожье и Херсонской области

Как отметил Братчук, враг пытается иногда атаковать на Ореховском и Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Они пытаются найти "щель" в украинской обороне. Но там и погибают.

Это не удается. Останавливаются. Переформатируют свои группы, обновляют потери,

– отметил Братчук.

Кроме того, враг пытается пролезть на острова между правым и левым берегом Херсонщины, где их успешно уничтожают. Оккупанты пытаются посеять панику якобы из-за их планов форсировать Днепр. Но никакого ударного кулака нет.

Мы понимаем, что это является элементом информационного и психологического давления. Все знаем и видим. Командование реагирует на все конкретным образом. У врага нет здесь шансов двигаться вперед. Поэтому враг не отходит от террора. Это и Херсонщина, и Николаевщина, и Одесская область,

– отметил Братчук.

Какая ситуация в Запорожье: смотрите карту боевых действий

Добавим, 27 июня российские оккупанты ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Херсонщине. Там возникли перебои с электроснабжением.