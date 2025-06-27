Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем.

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Взрыв повредил кабину

На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР.

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Пилот ударного БПЛА попал точно в снаряд на пусковой установке. Взрыв повредил кабину экипажа, а впоследствии детонировал весь боекомплект. Установка была полностью уничтожена.

М1991 – северокорейский аналог советского "Урагана", но с калибром 240 миллиметров. Дальность поражения такой системы составляет до 60 километров. Наличие М1991 у россиян впервые подтвердили в апреле 2025 года.

К слову, украинские защитники снова применяют ударные беспилотники Bayraktar TB2 для поражения российских целей. На этот раз уничтожен вражеский военный катер на Херсонщине. В последнее время этот БПЛА менее популярен из-за усиления российской противовоздушной обороны.