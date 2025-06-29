Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, зараз у ворога пріоритетний напрямок – Новопавлівський на Донеччині. Так вони хочуть підібратися ближче до Покровська. У ворога є певне накопичення техніки, яку він, ймовірно, застосує на цій ділянці фронту.

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Яка ситуація на Запоріжжі та Херсонщині

Як наголосив Братчук, ворог намагається подекуди атакувати на Оріхівському та Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області. Вони намагаються знайти "шпарину" в українській обороні. Але там і гинуть.

Це не вдається. Зупиняються. Переформатовують свої групи, оновлюють втрати,

– зазначив Братчук.

Крім того, ворог намагається пролізти на острови між правим та лівим берегом Херсонщини, де їх успішно знищують. Окупанти намагаються посіяти паніку нібито через їхні плани форсувати Дніпро. Але ніякого ударного кулака немає.

Ми розуміємо, що це є елементом інформаційного та психологічного тиску. Все знаємо та бачимо. Командування реагує на все конкретним чином. У ворога немає тут шансів рухатися вперед. Тому ворог не відходить від терору. Це і Херсонщина, і Миколаївщина, і Одещина,

– зазначив Братчук.

Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться карту бойових дій

Додамо, 27 червня російські окупанти вдарили по одному з об'єктів критичної інфраструктури на Херсонщині. Там виникли перебої з електропостачанням.