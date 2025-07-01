Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там також показали відповідні кадри.

Дивіться також Агенти ГУР знеструмили об'єкти російського ВПК та ЗС Росії в Кенігсберзі

Як розвідники зашкодили логістиці ворога

ГУР МО спільно з рухом опору окупантам у четвер, 26 червня, здійснили чергову успішну операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Їм вдалося зруйнувати залізничне полотно, важливе для ворога.

Рух цією ділянкою, яку росіяни активно використовували для логістики, вдалося вивести з ладу на понад тиждень. Вже у вівторок, 1 липня, противнику вдалося відновити шпали та рейки, після чого запустили військовий вантаж.

Але трапився ще один залізничний гуркіт – ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована. Боротьба з російською нечистю триває! Честь і слава українським партизанам,

– ідеться у повідомленні.

На Запоріжжі заблокували важливу для росіян залізницю: дивіться відео

До слова, раніше у Службі зовнішньої розвідки повідомляли, що Росія хоче будувати порт і залізницю в окупованому Криму за підтримки Китаю. Відповідне рішення ухвалив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.