Про це в неділю, 29 червня, повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає 24 Канал. Загальну суму капіталу оцінюють у 10 мільярдів доларів США.

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Що відомо про будівництво

За даними української розвідки, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо:

Керченського морського порту, який Росія активно використовує для "сірого" експорту;

інфраструктури озера Донузлав, де розташована база російського військово-морського флоту.

Задля підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати півострів.

Зокрема, серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної та транспортної магістралей.

Нагадаємо, 28 червня СБУ провела успішну операцію на території Криму – безпілотники атакували аеродром "Кіровське". Підтверджено знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".