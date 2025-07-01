Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там также показали соответствующие кадры.

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Как разведчики повредили логистике врага

ГУР МО совместно с движением сопротивления оккупантам в четверг, 26 июня, осуществили очередную успешную операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. Им удалось разрушить железнодорожное полотно, важное для врага.

Движение по этому участку, который россияне активно использовали для логистики, удалось вывести из строя более чем на неделю. Уже во вторник, 1 июля, противнику удалось восстановить шпалы и рельсы, после чего запустили военный груз.

Но случился еще один железнодорожный грохот – вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована. Борьба с российской нечистью продолжается! Честь и слава украинским партизанам,

– говорится в сообщении.

На Запорожье заблокировали важную для россиян железную дорогу: смотрите видео

К слову, ранее в Службе внешней разведки сообщали, что Россия хочет строить порт и железную дорогу в оккупированном Крыму при поддержке Китая. Соответствующее решение принял глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.