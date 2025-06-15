Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

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В ГУР раскрыли подробности операции

Агенты ГУР провели операцию 14 июня около 4 утра. В настоящее время ущерб для России в результате диверсии составляет почти 5 миллионов долларов США.

Как сообщают источники, агенты украинской разведки слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем совершили поджог объекта. После этого возник пожар, который существенно повредил объект и привел к прекращению электроснабжения на вражеские предприятия, расположенные неподалеку.

Мы еще раз напоминаем, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или местоположения,

– подчеркнул собеседник в ГУР.

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Кстати, недавно киберспециалисты ГУР также провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы. Это позволило на время парализовать внутренний документооборот.