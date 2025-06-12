Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Что известно о "юбилейном" российском солдате

11 июня воины подразделения активных действий ГУР МО Украины Kraken доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

Им оказался Машаненков Сергей Николаевич, 1978 года рождения, уроженец камчатского края, военнослужащий тихоокеанской морской пехоты,

– указали в разведке.

В то же время ГУР отмечает, что сейчас вдоль линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины потери России стали массовыми и системными.

"Военные разведчики продолжают методично выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием", – добавили в ГУР.

Добавим, что Владимир Зеленский также отреагировал на уничтожение миллионного оккупанта. Он отметил, что это цена, которую Путин и ему подобные готовы платить за свои болезненные и геополитические фантазии.