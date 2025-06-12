Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
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На четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ уничтожили более 1 000 000 российских оккупантов. Несмотря на это страна-агрессор продолжает делать все возможное, чтобы война продолжалась.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Смотрите также 1 миллион потерь России: как и где Украина уничтожает вражескую армию и как это влияет на войну