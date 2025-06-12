У Генштабе рассказали, как украинской армии удалось "заработать" первый миллион уничтоженных оккупантов, передает 24 Канал.

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Как ВСУ "заработали" миллион ликвидированных россиян

По подсчетам Генштаба, потери России составили:

за 2022 год – 106 720 человек, в среднем 340 в сутки,

за 2023 год – 253 290 человек, в среднем 693 в сутки,

за 2024 год – 430 790 человек, в среднем 1 177 в сутки,

в 2025 году, по состоянию на 4 июня, – уже более 200 000 человек, в среднем 1 286 в сутки.

Впервые Генштаб опубликовал статистику потерь России 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5 710 ликвидированных россиян и 200 пленных.

В то время подсчет осложнялся высокой интенсивностью боевых действий.

2 марта общие потери живой силы вражеской армии выросли до 5 840 человек. А за сутки была подтверждена ликвидация 130 оккупантов.

3 марта потери врага достигли 9 000 человек.

Наиболее результативными днями для Сил обороны Украины были:

28 ноября 2024 года, когда за сутки Россия потеряла 2 030 человек,

19 декабря 2024 года – 2 200 оккупантов,

29 декабря 2024 года – 2 010 оккупантов.

"Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили – мы"

В Генштабе отметили, что мир должен знать и помнить, что украинцы сдерживают вражескую орду в разы больше себя.

На миллион человек уменьшился наступательный потенциал вражеского войска. Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили – мы. Такую цену платит враг за развязывание в Украине кровавой войны,

– написали там.

Военные отметили, что Россия все время пугала мир российским сапогом, а теперь сотни тысяч этих "сапог" гниют и прорастают травой в Рыжем лесу под Чернобылем, в водах Днепра возле Антоновского моста, на терриконах Донбасса, на Харьковщине, на дне Черного моря, где затонул крейсер "Москва".

В Генштабе отметили, что этот миллион – это ответ и память о Буче, Ирпень, Купянск, Херсон, разбомбленный роддом в Мариуполе, разрушенный Охматдет в Киеве.

"О слезах детей, расстрелянных гражданских, разрушенных домах. О каждом преступлении этого террористического государства. Это – память о наших павших собратьях и сестрах. О каждом и каждой, кто стал в бой за свою землю и отдал за нее жизнь", – добавили в ГШ.

Там также выразили благодарность каждому солдату, матросу, сержанту, офицеру и генералу за стойкость в борьбе, за верность присяге, за профессионализм и за веру в победу.