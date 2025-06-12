У Генштабі розповіли, як українській армії вдалося "заробити" перший мільйон знищених окупантів, передає 24 Канал.

Дивіться також 1 мільйон втрат Росії: як і де Україна знищує ворожу армію і як це впливає на війну

Як ЗСУ "заробили" мільйон ліквідованих росіян

За підрахунками Генштабу, втрати Росії склали:

за 2022 рік – 106 720 осіб, у середньому 340 на добу,

за 2023 рік – 253 290 осіб, у середньому 693 на добу,

за 2024 рік – 430 790 осіб, у середньому 1 177 на добу,

у 2025 році, станом на 4 червня, – уже понад 200 000 осіб, у середньому 1 286 на добу.

Вперше Генштаб опублікував статистику втрат Росії 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5 710 ліквідованих росіян та 200 полонених.

У той час підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

2 березня загальні втрати живої сили ворожої армії зросли до 5 840 осіб. А за добу було підтверджено ліквідацію 130 окупантів.

3 березня втрати ворога сягнули 9 000 осіб.

Найбільш результативними днями для Сил оборони України були:

28 листопада 2024 року, коли за добу Росія втратила 2 030 осіб,

19 грудня 2024 року – 2 200 окупантів,

29 грудня 2024 року – 2 010 окупантів.

"Мільйон, який міг знищити нас, але знищили – ми"

У Генштабі наголосили, що світ має знати і пам'ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе.

На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська. Мільйон, який міг знищити нас, але знищили – ми. Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні кривавої війни,

– написали там.

Військові зауважили, що Росія увесь час лякала світ російським чоботом, а тепер сотні тисяч цих "чобіт" гниють і проростають травою у Рудому лісі під Чорнобилем, у водах Дніпра біля Антонівського мосту, на териконах Донбасу, на Харківщині, на дні Чорного моря, де затонув крейсер "Москва".

У Генштабі наголосили, що цей мільйон – це відповідь та пам'ять про Бучу, Ірпінь, Куп'янськ, Херсон, розбомблений пологовий у Маріуполі, зруйнований Охматдит у Києві.

"Про сльози дітей, розстріляних цивільних, зруйновані домівки. Про кожен злочин цієї терористичної держави. Це – пам'ять про наших полеглих побратимів і посестер. Про кожного і кожну, хто став до бою за свою землю й віддав за неї життя", – додали у ГШ.

Там також висловили вдячність кожному солдату, матросу, сержанту, офіцеру й генералу за стійкість у боротьбі, за вірність присязі, за професіоналізм і за віру в перемогу.