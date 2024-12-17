Так, предельный возраст пребывания на службе в военном резерве устанавливается в соответствии с частью первой статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", передает 24 Канал.

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Что известно о максимальном возрасте для призыва

Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту - до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту - до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту - до 55 лет;

для военнослужащих младшего офицерского состава - до 45 лет;

для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) - до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) - до 55 лет;

для военнослужащих высшего офицерского состава - до 60 лет;

для военнослужащих, которые проходят военную службу во время особого периода, из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава - до 60 лет; высшего офицерского состава - до 65 лет.

Военнослужащие – профессионалы, которых ВВК признала годными, по собственному желанию могут остаться на военной службе сверх предельного возраста пребывания на срок до 5 лет.

В запас зачисляются граждане Украины, годные к военной службе в мирное или военное время и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

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Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории:

К запасу первой относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

В запас второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или вообще не проходили службу.

Запас военнообязанных также делится на два разряда, устанавливаемых в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

Первый разряд - до 35 лет.

- до 35 лет. Второй разряд - до 60 лет.

Военнообязанные офицерского состава, которые находятся в запасе, тоже делятся на разряды по возрасту.

Первый разряд : младший офицерский состав - до 45 лет; старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) - до 55 лет; высший офицерский состав - до 60 лет.

: младший офицерский состав - до 45 лет; старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) - до 55 лет; высший офицерский состав - до 60 лет. Второй разряд: младший и старший офицерский состав - до 60 лет; высший офицерский состав - до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является вообще предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Итак, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. Когда им исполняется 60 лет, то их исключают из воинского учета.

В то же время мужчина может пойти в ряды ВСУ по собственному желанию и стать добровольцем даже, несмотря на достижение предельного возраста.