Таким образом призыв этой категории мужчин возможен в случае получения отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба ВСУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Что известно о мобилизации мужчин 50+

Адвокаты Камышев Евгений и Мельник Руслан рассказали, что призывать будут только тех мужчин старше 50 лет, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Однако для этого на человека должно быть составлено отдельное мобилизационное распоряжение от Генштаба.

Отдельное мобилизационное распоряжение – это означает, что по конкретному мужчине выдано такое распоряжение Генштабом с указанием всех данных. Которое надо этому мужчине лично предъявить,

– говорят эксперты.

Однако эта директива, как и любая другая, не имеет силы закона, а лишь рекомендательный характер. Ни одна директива не может быть выше закона. А Генштаб не имеет полномочия сужать или расширять действие норм законодательства.

Чтобы закрепить официальный запрет на мобилизацию мужчин старше 50 лет, Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в профильное законодательство, в частности в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Пока таких изменений не принято, пока в рамках законодательства мужчин от 50 лет мобилизуют на общих основаниях.

К слову, ранее в ТЦК рассказали, что лицам старше 50 лет вручают повестки и по состоянию здоровья, если человек может служить, отправляют или в учебный центр, или в ТЦК, или в часть обеспечения, ремонтную часть, связь, автомобильную или иную.