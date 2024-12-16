Таким чином призов цієї категорії чоловіків можливий в разі отримання окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу ЗСУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Що відомо про мобілізацію чоловіків 50+

Адвокати Камишев Євген та Мельнік Руслан розповіли, що призиватимуть лише тих чоловіків старше 50 років, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Однак для цього на особу має бути складене окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

Окреме мобілізаційне розпорядження – це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом зі вказанням всіх даних. Яке треба цьому чоловіку особисто предʼявити,

– кажуть експерти.

Проте ця директива, як і будь-яка інша, не має сили закону, а лише рекомендаційний характер. Жодна директива може бути вище за закон. А Генштаб не має повноваження звужувати чи розширювати дію норм законодавства.

Аби закріпити офіційну заборону на мобілізацію чоловіків старше 50 років, Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до профільного законодавства, зокрема до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Поки таких змін не прийнято, наразі в межах законодавства чоловіків від 50 років мобілізують на загальних засадах.

До слова, раніше у ТЦК розповіли, що особам старше 50 років вручають повістки та за станом здоров’я, якщо людина може служити, відправляють або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину, зв’язок, автомобільну чи іншу.