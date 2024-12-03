Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК Олега Тимошенка агенції "18000".

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За яких умов чоловіків старше 50 років можуть мобілізувати

Олег Тимошенко вказав, що новина про те, що ТЦК нібито не вручає повістки чоловікам 50-60 років відповідала дійсності лише на момент, коли вона з’явилася. За словами начальника ТЦК, закон не передбачає градації 50+ чи 50-.

Закон передбачає, що всі військовозобов’язані до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюють директиви Генерального штабу,

– вказав він.

Тимошенко додав, що на момент, коли з'явилася ця новина була директива Генштабу щодо мобілізації людей 25-49 років. Однак це стосувалося навчальних центрів і бойових військових частин.

"Зараз є інша директива щодо мобілізації людей, кому за 50 років, до частин забезпечення", – наголосив військовослужбовець.

Він пояснив, що людей до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Особам старше 50 років вручають повістки і за станом здоров’я, якщо людина може служити, відправляють або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину, зв’язок, автомобільну чи іншу.