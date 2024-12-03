Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Черкасского ТЦК Олега Тимошенко агентству "18000".

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При каких условиях мужчин старше 50 лет могут мобилизовать

Олег Тимошенко указал, что новость о том, что ТЦК якобы не вручает повестки мужчинам 50-60 лет соответствовала действительности только на момент, когда она появилась. По словам начальника ТЦК, закон не предусматривает градации 50+ или 50-.

Закон предусматривает, что все военнообязанные до 60 лет могут быть призваны. Конкретные случаи регулируют директивы Генерального штаба,

– указал он.

Тимошенко добавил, что на момент, когда появилась эта новость была директива Генштаба по мобилизации людей 25-49 лет. Однако это касалось учебных центров и боевых воинских частей.

"Сейчас есть другая директива по мобилизации людей, кому за 50 лет, в части обеспечения", – подчеркнул военнослужащий.

Он пояснил, что людей до 49 лет мобилизуют в боевые и другие подразделения через учебные центры. Лицам старше 50 лет вручают повестки и по состоянию здоровья, если человек может служить, отправляют или в учебный центр, или в ТЦК, или в часть обеспечения, ремонтную часть, связь, автомобильную или иную.