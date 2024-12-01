Об этом рассказывает 24 Канал. По законодательству Украины, предельный возраст для мобилизации составляет 60 лет.

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Мобилизуют ли после 60 лет

Большинство мужчин по достижении 60-летнего возраста не подлежат призыву в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако есть исключения:

Высший офицерский состав (генералы, адмиралы) может продолжать службу до 65 лет по собственному желанию.

Мужчины старше 60 лет могут оставаться на военной службе, если они заключили контракт до достижения этого возраста.

Мобилизация этой возрастной категории осуществляется только по специальному приказу Генерального штаба ВСУ. Такой подход имеет целью оптимизировать использование кадрового потенциала:

Мужчин в возрасте 50 – 60 лет, которые имеют военный опыт или специальности, нужны армии, могут привлекать в подразделения обеспечения или государственной службы специального транспорта.

В штурмовые части таких лиц обычно не призывают. Перед мобилизацией проводится обязательная военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет пригодность к службе.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину возрастает потребность в специалистах с дефицитными военно-учетными специальностями. Мужчины старшего возраста часто имеют опыт, который можно эффективно использовать в службах обеспечения или инженерных подразделениях.

Мобилизация этой возрастной категории проходит в несколько этапов:

Оценка пригодности по состоянию здоровья.

Собеседование в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Назначение в подразделения с учетом физических возможностей и опыта.

Как влияют изменения на мужчин предпенсионного возраста

С недавних пор призыв для возрастной группы 50 – 60 лет возможен только по согласованию с Генеральным штабом. На каждого мобилизованного такого возраста должен быть издан отдельный приказ, подтверждающий его целесообразность и необходимость для конкретного подразделения.

Это нововведение обеспечивает более рациональное использование ресурсов и учитывает ограничения возрастных групп. Такие мобилизованные, как правило, выполняют задачи, не требующие непосредственного участия в боевых действиях, но являются критически важными для обеспечения функционирования армии.

Сегодня в Украине продолжается мобилизация. Она зависит от действия военного положения, которое сейчас продлено до 7 февраля 2025 года. Верховная Рада пересматривает его каждые 90 дней.