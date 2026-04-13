Росія готова до діалогу з новим урядом Угорщини. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Як відреагували в Кремлі на результати виборів в Угорщині?

У Росії заявили про готовність до діалогу з Угорщиною та намір вибудовувати "добрі відносини" з усіма країнами Європи.

Він наголосив, що Москва поважає вибір угорських громадян за результатами виборів і не втручається у внутрішні політичні процеси. За його словами, у Кремлі розраховують на конструктивні відносини з Угорщиною.

Пєсков також заявив, що Росія не бачить прямого зв'язку між результатами виборів в Угорщині та розвитком ситуації навколо війни проти України.

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Росія прагне зберегти свій вплив у Центральній Європі. Кремль може вдатися до провокацій, щоб допомогти Орбану.

