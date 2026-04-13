Россия готова к диалогу с новым правительством Венгрии. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.
Как отреагировали в Кремле на результаты выборов в Венгрии?
В России заявили о готовности к диалогу с Венгрией и намерении выстраивать "хорошие отношения" со всеми странами Европы.
Он подчеркнул, что Москва уважает выбор венгерских граждан по результатам выборов и не вмешивается во внутренние политические процессы. По его словам, в Кремле рассчитывают на конструктивные отношения с Венгрией.
Песков также заявил, что Россия не видит прямой связи между результатами выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг войны против Украины.
Обратите внимание! Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Россия стремится сохранить свое влияние в Центральной Европе. Кремль может прибегнуть к провокациям, чтобы помочь Орбану.
Выборы в Венгрии: последние новости
Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии, получив конституционное большинство. Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, поздравили Мадьяра с победой и выразили надежду на усиление сотрудничества с Венгрией.
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах заявил об изменении внешнеполитического курса Венгрии, обещая восстановить доверие партнеров в ЕС и НАТО. Мадьяр планирует осуществить зарубежные визиты в Польшу, Вену и Брюссель для восстановления европейского финансирования и укрепления международных связей.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после выборов, на которых Виктор Орбан потерпел поражение. Сийярто не присутствовал во время публичного признания поражения Орбана и не проявляет активности в соцсетях.