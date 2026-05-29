На атаку відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що сказали у Європі про атаку на Румунію?

Президентка Єврокомісії написала, що російська агресивна війна перетнула ще одну межу.

Вторгнення російського безпілотника вразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона заявила, що ЄС повністю солідарний з Румунією та її народом.

"Продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію", – додала посадовиця, зауваживши, що готується 21-й пакет санкцій.

До слова, уповноважений міністр із європейських справ Франції Бенжамен Аддад також заявив, що Росія є загрозою європейській безпеці.

"Росія не тільки напала на Україну, але й загрожує європейській архітектурі безпеки", – цитує його SkyNews.

Хаддад зазначив, що в Румунії в межах операцій НАТО перебувають французькі війська.

Що кажуть у Румунії?

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила, що інцидент відповідає критеріям застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками, передає Digi 24.

"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент", – зазначила вона.

Посла Росії уже викликали напередодні до МЗС "як відповідь Румунії на заяви, зроблені Росією щодо місій, присутніх на території України". 29 травня його викликали повторно.

А Міністерство національної оборони Румунії "рішуче засудило безвідповідальні дії Росії". Там наголосили, що вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському районі.

Наразі відомо, що цю країну НАТО Росія атакувала безпілотником типу "Герань-2". Він влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу на 10 поверсі.

Двоє людей отримали травми, їх госпіталізували до медзакладу. Серед постраждалих 14-річний хлопець.