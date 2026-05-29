Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт у соцмережі Х.
Що каже НАТО про російський дрон у Румунії?
Еллісон Гарт заявила, що рано вранці багатоквартирний будинок у Румунії зазнав пошкоджень унаслідок удару безпілотника під час російської атаки по українській інфраструктурі поблизу кордону.
Наразі генеральний секретар НАТО підтримує контакт із румунською владою.
Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти будь-яких загроз, зокрема від дронів,
– наголосила речниця НАТО.