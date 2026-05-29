Відповідну заяву зробив американський посол при НАТО Метью Вітакер у соцмережі Х.

Дивіться також У Румунії почали кримінальне провадження щодо влучання "Шахеда" у Галаці

Як у США відреагували на дії Росії?

За його словами, Вашингтон підтримують Румунію після інциденту з російським безпілотником, який порушив повітряний простір країни. Він наголосив, що США засуджують подібні дії Росії та уважно стежать за ситуацією.

Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО,

– написав він.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як реагує Європа на інцидент?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, реагуючи на цю ситуацію, заявила, що російська агресивна війна перетнула ще одну межу. За її словами, ЄС уже працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії задля посилення тиску.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан наголосила на потребі об'єднання Європи перед спільними загрозами. Подібну позицію також висловили щонайменше Литва, Молдова, Словаччина, Італія.

Водночас президент Володимир Зеленський побажав якомога швидшого одужання постраждалим та закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію. За його словами, Київ готовий підтримати Румунію будь-яким необхідним чином.