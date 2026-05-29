Соответствующее заявление сделал американский посол при НАТО Мэтью Уитакер в соцсети Х.

Как в США отреагировали на действия России?

По его словам, Вашингтон поддерживают Румынию после инцидента с российским беспилотником, который нарушил воздушное пространство страны. Он подчеркнул, что США осуждают подобные действия России и внимательно следят за ситуацией.

Мы стоим рядом с Румынией и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаце. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО,

– написал он.

Как реагирует Европа на инцидент?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, реагируя на эту ситуацию, заявила, что российская агрессивная война пересекла ещё одну черту. По ее словам, ЕС уже работает над 21-м пакетом санкций против России для усиления давления.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отметила необходимость объединения Европы перед общими угрозами. Подобную позицию также выразили по меньшей мере Литва, Молдова, Словакия, Италия.

В то же время президент Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию. По его словам, Киев готов поддержать Румынию любым необходимым образом.