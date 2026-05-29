Об этом сообщает издание Digi24.

Что известно о попадании дрона в Румынии?

Прокуратура при апелляционном суде Галаца начала расследование по статьям о причинении разрушений и покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами.

По данным следствия, дрон упал на жилой дом в центре города и взорвался около 1:50 ночи. В результате взрыва была разрушена квартира на десятом этаже, а два человека, которые находились внутри, получили ранения.

Отдельно СМИ сообщают, что пострадавшими были 54-летняя женщина и ее 14-летний ребенок. Они получили незначительные ожоги и были госпитализированы, сейчас угрозы их жизни нет. Оба пострадали, когда выбирались из квартиры через коридор, где после попадания вспыхнул пожар.

Важно! Ранее команды специалистов Министерства национальной обороны, МВД и Службы информации Румынии определили, что враг атаковал страну НАТО именно беспилотником типа "Герань-2". В момент удара взорвался весь полезный груз российского дрона.

На утро после инцидента в Румынии заявление сделала пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт. Она отметила, что генеральный секретарь НАТО сейчас поддерживает контакт с румынскими властями.

Гарт добавила, что НАТО осуждает безответственные действия России, и Альянс будет продолжать укреплять свою оборону против любых угроз, в частности от дронов.

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы. Он также отметил, что усиление поддержки Украины и увеличение давления на Россию, в частности через жесткие санкции, остаются критически важными для восстановления мира и безопасности в регионе.