Таку інформацію підтвердила речниця МЗС Греції Лана Зохіу, передає Еkathimerini.

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Греція висловила Україні другий демарш

За даними видання, демарші були направлені після висновків Генштабу збройних сил Греції. Міністр закордонних справ Греції поінформував про ситуацію керівництво ЄС, НАТО та главу МЗС України під час неформальної зустрічі в Лімасолі на Кіпрі минулого тижня.

Афіни офіційно звернулися до України із демаршами в усній та письмовій формі, втім, як зазначається, наразі відповіді від української сторони ще немає.

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Греція висловила чотири основні занепокоєння. Зокрема вона заявила, що активність безпілотника "Козак Мамай" біля Лефкади фактично переносить бойові дії в Середземне море – далеко від лінії фронту. Це, вважають в Афінах, створює ризики для безпеки та економіки країни.

Також країна наголосила, що присутність дрона в грецьких територіальних водах ставить під загрозу морське судноплавство. На думку влади, це могло призвести до загибелі цивільних осіб, а також зашкодити довкіллю.

У третьому пункті Греції було зазначено, що право України на самооборону поважають, однак не виправдовують подібні дії.

Окремо Афіни висловили рішучу незгоду та закликали Україну утриматися від подібних дій і від того, що вони назвали невиправданим перенесенням військових операцій у Середземне море.

Зохіу підтвердила, що Греція підтримує припинення бойових дій в Україні та дотримання міжнародного права й національного суверенітету. Вона додала, що розширення конфлікту не наближає його завершення.

Греція підтримує припинення бойових дій. І, як сказав міністр закордонних справ, війна не закінчується її розширенням,

– додала вона.

Нагадаємо, дипломатичний конфлікт розпочався після того, як 7 травня у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі рибалки виявили безекіпажний катер. Після проведення розслідування та детального вивчення апарату, виявилось, що це Магура V5.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що знайдений БпЛА містив на собі вибухівку – після виявлення його доставили на військову базу та знищили вибухівку.

12 травня України відреагувала на заяви Греції. Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що Київ не має інформації про дрон, знайдений у Греції. У разі запиту з боку Афін Україна готова співпрацювати у розслідуванні цього інциденту