Про це пише Reuters.

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НАТО готується до загрози з боку Росії

Як заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, інцидент із російським дроном у Румунії пришвидшить заплановані заходи НАТО. Вони стосуються посилення систем спостереження та реагування, зокрема додатковими радарами, винищувачами і технологіями для боротьби з дронами.

Очікується, що союзники можуть надати додаткові літаки, які використовуються у місіях НАТО з патрулювання повітряного простору. Також можуть відправити радари з ширшим покриттям для виявлення дронів на низьких висотах.

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Зокрема, за словами Цою, Велика Британія, Італія та Іспанія заявили, що готові збільшити внески в посилення ППО. А США також могли б забезпечити ресурси в галузі радіолокації та моніторингу.

Існує загальне розуміння того, що нам потрібно зміцнити східний фланг, і не лише в Румунії. Це тема, яку ми обговорюємо з країнами Балтії та всіма країнами на східному фланзі,

– зазначила очільниця румунського МЗС.

Міністерка додала, що Бухарест вже виділив близько двох мільярдів євро на модернізацію систем ППО на найближчі роки. Однак країна визнає, що змушена покладатись на підтримку союзників, "щоб заповнити прогалини".

Зазначається, що Румунія працює над власними проєктами для протидії БпЛА. Також спільно з Україною обговорює проєкт вартістю 200 мільйонів євро щодо будівництва заводу з виробництва систем боротьби з "недорогими повітряним цілями".

Нагадаємо, вночі 29 травня один з російських дронів порушив повітряний простір НАТО та влучив у житловий будинок у румунському Галаці. Внаслідок влучання частково загорівся верхній поверх будівлі. Відомо про двох постраждалих.

У Міноборони Румунії не підтвердили, що ворожий БпЛА міг змінити траєкторію польоту внаслідок роботи української ППО. У відомстві наголошують, що повну відповідальність за інцидент несе Росія.