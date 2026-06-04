Об этом пишет Reuters.

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НАТО готовится к угрозе со стороны России

Как заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою, инцидент с российским дроном в Румынии ускорит запланированные мероприятия НАТО. Они касаются усиления систем наблюдения и реагирования, в частности дополнительными радарами, истребителями и технологиями для борьбы с дронами.

Ожидается, что союзники могут предоставить дополнительные самолеты, которые используются в миссиях НАТО по патрулированию воздушного пространства. Также могут отправить радары с более широким покрытием для обнаружения дронов на низких высотах.

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В частности, по словам Цоя, Великобритания, Италия и Испания заявили, что готовы увеличить взносы в усиление ПВО. А США также могли бы обеспечить ресурсы в области радиолокации и мониторинга.

Существует общее понимание того, что нам нужно укрепить восточный фланг, и не только в Румынии. Это тема, которую мы обсуждаем со странами Балтии и всеми странами на восточном фланге,

– отметила руководительница румынского МИД.

Министр добавила, что Бухарест уже выделил около двух миллиардов евро на модернизацию систем ПВО на ближайшие годы. Однако страна признает, что вынуждена полагаться на поддержку союзников, "чтобы заполнить пробелы".

Отмечается, что Румыния работает над собственными проектами для противодействия БпЛА. Также совместно с Украиной обсуждает проект стоимостью 200 миллионов евро по строительству завода по производству систем борьбы с "недорогими воздушным целями".

Напомним, ночью 29 мая один из российских дронов нарушил воздушное пространство НАТО и попал в жилой дом в румынском Галаце. В результате попадания частично загорелся верхний этаж здания. Известно о двух пострадавших.

В Минобороны Румынии не подтвердили, что вражеский БпЛА мог изменить траекторию полета в результате работы украинской ПВО. В ведомстве отмечают, что полную ответственность за инцидент несет Россия.