Про це повідомляє видання Politico.

Дивіться також Європа потребує ясності від США щодо оборонної співпраці, – генеральний інспектор Бундесверу

Як НАТО посилює власну оборону?

Згідно з оприлюдненою інформацією, острів Готланд, який розташований у центрі Балтійського моря приблизно за 300 кілометрів від російського Калінінграда, називають одним із ключових стратегічних пунктів регіону.

Швеція разом із союзниками почала активно посилювати військову присутність на острові після вступу до НАТО у 2024 році. Нещодавно на острові відбулися перші великі навчання країни під координацією НАТО.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У них взяли участь близько 18 тисяч військовослужбовців із 13 країн. Начальник штабу оборони Швеції Мікаель Классон заявив, що НАТО має бути готовим як до потенційного нападу Росії, так і до гібридних загроз з її боку.

Через своє розташування Готланд часто називають "непотоплюваним авіаносцем", контроль над островом дозволяє суттєво впливати на ситуацію в Балтійському морі та забезпечувати швидше реагування в регіоні.

На думку експертів, у разі захоплення Готланда Росія могла б розмістити там системи ППО та створити додаткові перешкоди для постачання до Балтії і Фінляндії. Натомість контроль НАТО над островом дає Альянсу контроль.

Стокгольм уже спрямував понад 200 мільйонів євро у зміцнення оборони Готланда, зокрема на острові відновили військовий полк, розгорнули бойові машини CV90, танки Leopard 2 та засоби протиповітряної оборони.

Зараз там перебувають близько 4,5 тисячі військових, а невдовзі їхню кількість планують збільшити ще щонайменше на 1 тисячу. Також Швеція розраховує отримати для острова нові системи ППО ISIS-T і далекобійну артилерію.

Також влада приділяє особливу увагу гібридним загрозам після низки інцидентів із критичною інфраструктурою, зокрема пошкодження підводного кабелю, перебої із водопостачанням та випадків радіоелектронних перешкод.

Під час вищезгаданих навчань українські військові показали союзникам ефективність сучасних БпЛА, зокрема під час одного зі сценаріїв група операторів дронів швидко вивела з ладу шведський бронетанковий підрозділ.

За даними видання, такий розвиток відповідного сценарію змусив організаторів повторювати окремі елементи навчань. На думку шведського командування, досвід війни в Україні став важливим уроком для НАТО.

Крім вищезгаданого, там наголошують на необхідності активніше тренувати військових для роботи з безпілотниками та протидії їм, а також підтримувати високий рівень готовності до можливих загроз з боку Росії у майбутньому.

До речі, нещодавно заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв неочікувано попередив про потенційні удари по НАТО, зокрема Кремль погрожує атакувати щонайменше атомні електростанції на території Європи.