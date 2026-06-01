Про це румунський посадовець заявив в коментарі виданню Digi24.

Дивіться також Президент Румунії дав пораду Росії, як бити по українських містах

Що розповіли в уряді Румунії про удар російського дрона по багатоповерхівці?

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце відмовився підтвердити заяву президента країни Нікушора Дана про те, що російський безпілотник, який врізався в житловий будинок у місті Галац, змінив траєкторію після дій української протиповітряної оборони.

За словами Міруце, наразі немає достатньо даних, щоб встановити, чи змінив дрон курс через перехоплення, втрату зв'язку або з інших причин. Міністр зазначив, що остаточні висновки можуть зробити фахівці після детального вивчення уламків безпілотника. За його словами, додаткову інформацію можуть надати результати балістичних експертиз або дані розвідувальних служб.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Водночас посадовець підкреслив, що румунські радари зафіксували маршрут польоту апарата. Згідно з наявними даними, дрон рухався з боку Чорного моря, перетнув Дунай, увійшов у повітряний простір Румунії та впав у Галаці.

Міруце наголосив, що дискусії про причини зміни траєкторії відвертають увагу від головного питання – відповідальності Росії за інцидент. Він нагадав, що безпілотник ніс близько 30 кілограмів вибухівки та не мав опинитися в повітряному просторі Румунії. За словами міністра, походження дрона не викликає сумнівів, оскільки його вже ідентифікували як російський безпілотник типу "Герань-2". Він також заявив, що країна, яка запускає озброєний дрон, несе повну відповідальність за його траєкторію та наслідки використання.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російський ударний безпілотник врізався в дах житлової багатоповерхівки в Галаці. Внаслідок вибуху було пошкоджено будівлю та виникла пожежа на верхньому поверсі. Постраждали двоє мешканців будинку.

Цей випадок став найсерйознішим інцидентом за весь час, відколи російські ударні безпілотники почали залітати на територію Румунії та Молдови під час повномасштабної війни Росії проти України. Того ж дня Міністерство оборони Румунії офіційно повідомило, що апарат був російським дроном типу "Герань-2".

Зазначимо, що Путін спробував виправдатися за влучання безпілотника у румунський житловий будинок. Диктатор заявляв, що поняття не має, кому належить цей дрон, хоча прессекретар Кремля Пєсков за кілька годин до цього говорив, що президент Росії знає про інцидент.