Такую информацию подтвердила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу, передает Еkathimerini.

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Греция выразила Украине второй демарш

По данным издания, демарши были направлены после выводов Генштаба вооруженных сил Греции. Министр иностранных дел Греции проинформировал о ситуации руководство ЕС, НАТО и главу МИД Украины во время неформальной встречи в Лимассоле на Кипре на прошлой неделе.

Афины официально обратились к Украине с демаршами в устной и письменной форме, впрочем, как отмечается, пока ответа от украинской стороны еще нет.

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Греция выразила четыре основные беспокойства. В частности она заявила, что активность беспилотника "Казак Мамай" у Лефкады фактически переносит боевые действия в Средиземное море – далеко от линии фронта. Это, считают в Афинах, создает риски для безопасности и экономики страны.

Также страна подчеркнула, что присутствие дрона в греческих территориальных водах ставит под угрозу морское судоходство. По мнению властей, это могло привести к гибели гражданских лиц, а также навредить окружающей среде.

В третьем пункте Греции было отмечено, что право Украины на самооборону уважают, однако не оправдывают подобные действия.

Отдельно Афины выразили решительное несогласие и призвали Украину воздержаться от подобных действий и от того, что они назвали неоправданным переносом военных операций в Средиземное море.

Зохиу подтвердила, что Греция поддерживает прекращение боевых действий в Украине и соблюдение международного права и национального суверенитета. Она добавила, что расширение конфликта не приближает его завершения.

Греция поддерживает прекращение боевых действий. И, как сказал министр иностранных дел, война не заканчивается ее расширением,

– добавила она.

Напомним, дипломатический конфликт начался после того, как 7 мая в водах возле южной части острова Лефкада в Ионическом море рыбаки обнаружили безэкипажный катер. После проведения расследования и детального изучения аппарата, оказалось, что это Магура V5.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что найденный БпЛА содержал на себе взрывчатку – после обнаружения его доставили на военную базу и уничтожили взрывчатку.

12 мая Украина отреагировала на заявления Греции. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Киев не располагает информацией о дроне, найденном в Греции. В случае запроса со стороны Афин Украина готова сотрудничать в расследовании этого инцидента