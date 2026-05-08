Об этом сообщает eKathimerini.
Что известно о Magura V5, оказавшемся в водах Греции?
Беспилотный катер, который позже был идентифицирован как Magura V5, заметили местные рыбаки недалеко от мыса Дукато – плавсредство находилось в прибрежной пещере. По их словам, двигатель БЭКа на тот момент все еще работал.
Темное судно с антеннами и современными системами связи сразу вызвало подозрения. Рыбаки отбуксировали его в порт Василики, после чего передали греческим правоохранителям.
Во время первичной проверки выяснилось, что на борту были детонаторы, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Несмотря на это, из-за потенциальной опасности к операции привлекали специалистов по разминированию.
Греческие следователи сейчас рассматривают несколько возможных версий появления катера в регионе. Среди них – использование БЭКа для контрабанды наркотиков или же его возможная связь с подготовкой атак на суда так называемого "теневого флота" России.
В Латвии разбились 2 дрона
В Латвии упали 2 дрона со стороны России, один из которых повредил пустые резервуары нефтехранилища в Резекне.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о повышении напряжения и отправился в Резекненский регион. Он добавил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России.