Что известно о Magura V5, оказавшемся в водах Греции?

Беспилотный катер, который позже был идентифицирован как Magura V5, заметили местные рыбаки недалеко от мыса Дукато – плавсредство находилось в прибрежной пещере. По их словам, двигатель БЭКа на тот момент все еще работал.

Темное судно с антеннами и современными системами связи сразу вызвало подозрения. Рыбаки отбуксировали его в порт Василики, после чего передали греческим правоохранителям.

Во время первичной проверки выяснилось, что на борту были детонаторы, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Несмотря на это, из-за потенциальной опасности к операции привлекали специалистов по разминированию.

Греческие следователи сейчас рассматривают несколько возможных версий появления катера в регионе. Среди них – использование БЭКа для контрабанды наркотиков или же его возможная связь с подготовкой атак на суда так называемого "теневого флота" России.

