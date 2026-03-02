Попри тиск ворога, українські військові продовжують контратакувати. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжили наступ на півночі Сумської області, атакуючи прикордонні райони та напрямки поблизу обласного центру. Попри інтенсивність боїв, змін лінії фронту не зафіксовано.

На Харківщині ворог намагався просунутися в районах Вовчанська, а також на Куп'янському та Боровському напрямках. Атаки тривали поблизу Куп'янська та навколишніх населених пунктів, однак підтверджених успіхів російські війська не мали. За окремими повідомленнями на які посилається ISW, українські сили проводили контратаки.

Ситуація на фронті станом на 2 березня / Карти ISW

Найбільш напруженою залишається ситуація на Донеччині. Бої точилися на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Зафіксовано незначне просування російських сил східніше Костянтинівки, водночас у районі Добропілля українські підрозділи мали локальний успіх. На Покровському напрямку окупанти активніше використовують легку техніку, зокрема квадроцикли, однак зазнають втрат від ударів дронів.

У Запорізькій області російські війська продовжили атаки поблизу Гуляйполя та Оріхова, проте без результату. Українські сили завдали ударів по пунктах управління безпілотниками, складах пального та місцях зосередження особового складу в окупованій частині регіону.

На Херсонському напрямку повідомлень про активні наземні штурми не надходило. Водночас російські підрозділи продовжують застосовувати дрони для ударів по правобережжю Дніпра.

Що відомо про контрнаступ Сил оборони?