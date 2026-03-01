Наступальні дії тривають та мають успіх проти спроб росіян закріпитися. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України.

Дивіться також Треба готуватися, – Андрющенко розповів, куди Росія інтенсивно перекидає війська

Наземні бойові групи розвідки 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ДШВ здійснили прорив лінії оборони ворога на Олександрівському напрямку. У ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу та місця зберігання боєприпасів.

Унаслідок дій розвідників зірвано плани противника щодо подальшого наступу. Це дало можливість відкрити плацдарм для тактичного просування суміжних підрозділів.

Сили ДШВ провели успішну операцію проти росіян: дивіться відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з кінця січня ЗСУ відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території на Олександрівському напрямку. Українські війська продовжують наступальні дії та утримують позиції, попри складну ситуацію та ворожий тиск.

Днями стало відомо, що українські захисники повернули контроль над ключовими позиціями під Степногірськом. Операція ще не завершена, але вже вдалося перерізати логістичні зв'язки ворога, що ускладнило проведення штурмів противником.