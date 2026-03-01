Наступательные действия продолжаются и имеют успех против попыток россиян закрепиться. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Что известно о прорыве обороны оккупантов украинскими военными?

Наземные боевые группы разведки 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ДШВ осуществили прорыв линии обороны врага на Александровском направлении. В ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов.

В результате действий разведчиков сорваны планы противника по дальнейшему наступлению. Это дало возможность открыть плацдарм для тактического продвижения смежных подразделений.

Что ранее Силы обороны заявляли о контрнаступлении?