Наступательные действия продолжаются и имеют успех против попыток россиян закрепиться. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Смотрите также Надо готовиться, – Андрющенко рассказал, куда Россия интенсивно перебрасывает войска

Что известно о прорыве обороны оккупантов украинскими военными?

Наземные боевые группы разведки 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ДШВ осуществили прорыв линии обороны врага на Александровском направлении. В ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов.

В результате действий разведчиков сорваны планы противника по дальнейшему наступлению. Это дало возможность открыть плацдарм для тактического продвижения смежных подразделений.

Силы ДШВ провели успешную операцию против россиян: смотрите видео

Что ранее Силы обороны заявляли о контрнаступлении?

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с конца января ВСУ восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Александровском направлении. Украинские войска продолжают наступательные действия и удерживают позиции, несмотря на сложную ситуацию и вражеское давление.

  • На днях стало известно, что украинские защитники вернули контроль над ключевыми позициями под Степногорском. Операция еще не завершена, но уже удалось перерезать логистические связи врага, что усложнило проведение штурмов противником.

  • С начала года Силы обороны Украины освободили несколько населенных пунктов на юге, восстановив контроль над сотнями квадратных километров. Аналитики ISW отмечают, что методология может недооценивать масштабы продвижения из-за отсутствия визуальных подтверждений потерь российских позиций.