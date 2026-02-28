Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что туда перемещаются вражеские подразделения, которые базируются на Херсонщине, в Крыму. Оттуда их грузят на север Донецкой области по железной дороге.

Читайте также ВСУ держат фронт, а Россия продвигается в нескольких областях: анализ фронта и карты ISW

Где концентрируется враг?

Петр Андрющенко отметил, что крупные подразделения росгвардии, которые ранее заводились в Запорожской области, чтобы удержать участки фронта, обеспечить заградительные отряды, были переброшены на территорию Ростовской области, их куда-то грузили. По Запорожью врагу не удается достичь своих целей. Ситуация по Гуляйполю стабилизируется.

На другие направления российские захватчики максимально подтянули подразделения, которые могли собрать. Но там у оккупантов не складывается с атакующим потенциалом.

Поэтому они пытаются концентрироваться на севере. Думаю, что в ближайшие дни, когда стабилизируется погода, мы увидим попытки в направление Часов Яра, Покровска, возможно, по другим участкам, в частности, на Сумщине и так далее,

– предположил руководитель Центра изучения оккупации.

По его словам, сейчас Запорожью можно немножко выдыхать и наблюдать, как масштабируется оборона, если она контролируется, как срываются наступления, в частности, ударами по энергоструктуре.

С другой стороны, север надо готовить. Как только мы согласовали россиянам временное локальное примирение на Запорожской АЭС, они сразу пошли на север Донецкой области. То есть кого-то они там держат и перебрасывают их дальше. Это уже не впервые. Это не очень хорошая тенденция, но должны ее учитывать,

– подчеркнул Андрющенко.

Что происходит в Донецкой области?